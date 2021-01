Impf-Dashboard online: So viele Österreicher wurden bisher geimpft

Ab sofort eigenes Dashboard für Impfungen +++ Bisher wurden rund 53.000 Österreicher geimpft +++ Der Live-Impfstand HIER.

Jetzt ist es da. Das Wirrwarr um die Impfzahlen hat ein Ende. Das Dashboard des Gesundheitsministeriums ging am Dienstag online. Bisher wurden rund 53.000 Österreicher/innen geimpft. Angefordert wurden bisher 130.105 Impfdosen.

Den Live-Impfstand sehen Sie HIER.

Vorarlberg "Impfmeister", Oberösterreich Schlusslicht

Zudem gibt es eine Österreich-Grafik, die die Anzahl der geimpften Personen pro 100 Einwohner und die absolute Zahl der gelieferten und geimpften Dosen pro Bundesland zeigt. Derzeit Spitzenreiter ist Vorarlberg. Hier sind bereits 1,56 Menschen pro 100 Einwohner immunisiert. In absoluten Zahlen sind das 6.210. Schlusslicht ist Oberösterreich. Hier wurden nur 3.845 Menschen geimpft, was umgerechnet nur 0,26 Menschen/100 Einwohner bedeutet.

SPÖ kritisiert im Nationalrat "Impf-Chaos"

Unterdessen schießt sich die Opposition auf das Impftempo der Regierung ein. Der SPÖ geht es mit dem Impfen gegen Corona zu langsam. In einer Sondersitzung des Nationalrats am Mittwoch, will SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in einer "Dringlichen Anfrage" Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) auffordern, das "Impf-Chaos und Schneckentempo" zu beenden. Eingebracht wird die Anfrage bereits um 7.30 Uhr, debattiert dann ab 10.30 Uhr.

Außerdem wird in der Sitzung eine Änderung des Bundesministeriengesetzes von den Koalitionsfraktionen eingebracht - damit sollen die Familien- und Jugendagenden nach der jüngsten Regierungsumbildung aus dem Arbeitsressort ins Kanzleramt zu Frauen-und Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) wandern. In der Nationalratssondersitzung am Donnerstag wird die Novelle dann dem Verfassungsausschuss zugewiesen, beschlossen wird sie im nächsten regulären Plenum am 20. Jänner.