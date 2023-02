Kein Taktgefühl: Netz lacht über Kickl-Video

Die Wahl in Kärnten ist keine drei Wochen mehr entfernt, bei der FPÖ war der Obmann Herbert Kickl bei einer Wahlveranstaltung zu Gast. Ein Video im Netz von seinem Auftritt sorgt nun für Lacher.

Die FPÖ geht als Außenseiter in die Landtagswahl am 5. März in Kärnten. Obmann Herbert Kickl ließ es sich aber nicht nehmen und stattete der Wahlkampftour in Kärnten einen Besuch ab. Der Ausflug auf die Landesebene wurde mit einem musikalischen Highlight gekürt, welches in den sozialen Medien für reichlich Lacher sorgte.

Könnte ich bitte von den Pandis und Klenks dieser Welt noch einmal erfahren, was sie an #Kickl so genial finden?

(Und was sie sagen würden, wenn PRW sowas posten würde?) pic.twitter.com/EtTrElfnfK — Thomas Walach (@ThomasWalach) February 16, 2023

Darauf ist zu sehen, wie der FPÖ-Obmann Herbert Kickl mit einem Waschbrett versucht diverse Töne zu treffen, auch die Schunkel-Bewegungen Kickls muten zu Lachern an. Bilder und Video sind auf den sozialen Medien ein Renner, das Taktgefühl könnte bei den kommenden Veranstaltungen aber noch ausgebaut werden.