Kanzler Kurz: Grüner Pass gilt schon ab 19. Mai

Gestern verkündete Sebastian Kurz die große Öffnung für Österreich.

oe24.TV: Was hat sie dazu veranlasst alles aufzusperren?



Kurz: Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden in allen Branchen endlich Öffnungen durchzuführen. Dafür aber mit sehr starken Sicherheitskonzepten. Das ist notwendig, damit wir die Ansteckungszahlen unter Kontrolle behalten können. Das wichtigste ist: Überall braucht man um reinzukommen am 19. Mai einen Grünen Pass. Das heißt, entweder man ist geimpft oder man ist genesen, oder man ist getestet.



oe24.TV: Warum jetzt alles auf einmal?



Kurz: Entscheidend ist, was passiert in den nächsten Wochen. Wenn in den nächsten Wochen jeder seinen Beitrag leistet – private Kontakte nach wie vor auf ein Minimum reduziert werden – dann glaube ich, dass wir eine gute Ausgangsbasis haben werden für diese Öffnungen am 19. Mai. Zweitens wird entscheidend, wie sind die Sicherheitskonzepte. Der dritte Punkt ist, dass wir am 19. Mai rund drei Millionen Menschen bereits geimpft haben. Der Impf-Turbo wirkt.



