Nach Wirbel um Impf-Chaos: 21.045 Dosen werden jetzt noch diese Woche verimpft.

Am Mittwoch in der Früh platzte Kanzler Kurz endgültig der Kragen: Nachdem das Gesundheitsministerium tagelang nicht in der Lage war, mit den Impfungen zu beginnen und Rudi Anschobers neue „Chief ­Medical Officer" Katharina Reich am Dienstag in der ZiB 2 noch an einem Impfstart erst kommende Woche festgehalten hatte, sprach der Kanzler ein Machtwort.„Wir ziehen die Impfungen vor und warten nicht auf den 12. Jänner. Beim Impfen geht es um Schnelligkeit und um Menschenleben. Daher gibt es keinen Grund, dass Impfdosen über Wochen zwischengelagert werden", stellte Kurz am Mittwoch gegenüber ÖSTERREICH fest.