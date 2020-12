Kanzler Kurz mit dramatischem Corona-Appell

In einem Video auf Facebook bittet der Kanzler noch einmal alle in Österreich die Corona-Maßnahmen einzuhalten.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) postete an Tag 2 nach den Lockdown-Lockerungen in Österreich einen Ausschnitt aus einem "Zeit im Bild"-Interview. Darin betont er noch einmal wie wichtig es jetzt ist, sich an die Corona-Maßnahmen der Regierung zu halten. Unter dem Titel "Bitte halte dich an die Maßnahmen" richtet er an seine Facebook-Fans einen dramatischen Appell.

"Meine große Bitte an alle, die das Coronavirus nach wie vor nicht ernst nehmen, sich die Situation in den Spitälern anzuschauen", so der Kanzler. Und die Situation ist tatsächlich angespannt: trotz hartem Lockdowns befanden sich am Montag immer noch 3.917 Corona-Patienten in krankenhäuslicher Behandlung, davon 609 auf Intensivstationen. Doch selbst mit diesen Zahlen im Bewusstsein, sind viele der Meinung eine raschere Öffnung wäre das Beste. Ein Vorschlag, dem Kanzler Kurz absolut nichts abgewinnen kann. "Meine große Bitte an alle jene, die jetzt auf eine noch schneleere Öffnung, drängen, ist, Verständnis dafür zu haben, dass wir jetzt nur behutsam öffnen können", sagt Kurz.

Wichtig ist laut Kurz vor allem, dass jeder Einzelne einen Beitrag in dieser Krise leisten kann - vor allem in dem man die Einschränkungen auch im Privaten einhält. "Dort stammen die meisten Ansteckungen her", betont der Kanzler. Bedeutend sei auch die Teilnahme an den Massentests. "Denn das sind unsere Chacnen, die Ansteckungszahlen vor Weihnachten wieder möglichst hinunter zu bringen, damit wir gut durch die Weihnachtsfeiertage kommen, die mir persönlich am meisten Sorge machen", sagt Kurz ganz offen.