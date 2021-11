Kanzler Schallenberg: "Impfpflicht ist das Exit-Ticket"

Kanzler Alexander Schallenberg sieht kein Lockdown-­Ende für Ungeimpfte.

Im Kanzleramt herrschte am Samstag gähnende Leere. Einzig Bundeskanzler Alexander Schallenberg und ÖSTERREICH-Chefredakteur Niki Fellner fanden sich am Vormittag zum großen oe24.TV-Interview zusammen.



oe24.TV: Zuletzt schlossen Sie einen Lockdown für alle aus, jetzt ist er da – was hat sich seitdem geändert?



Alexander Schallenberg: Mein Ziel war immer, die Ungeimpften zur Impfung zu bringen. Es tut mir sehr leid, dass wir jetzt auch die Geimpften um einen Akt der Solidarität bitten müssen, mit einem Teil der Gesellschaft, der sich bis jetzt nicht solidarisch gezeigt hat. Das ist schmerzhaft. Der Lockdown ist jetzt eine kurzfristige Maßnahme, um die Infektionszahlen zu senken und das Gesundheitssystem zu schützen.



Das Interview lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!