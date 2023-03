Kein Aprilscherz: Mieten-Hammer schlägt jetzt zu

Mit dem 1. April steigen die Richtwertmieten in ganz Österreich kräftig an.

Wien. Nach gescheiterten Koalitionsverhandlungen über eine Preis-Bremse schlägt der Mieten-Hammer jetzt voll zu: Der Richtwertmietzins steigt um 8,6 Prozent. Den Anfang machen die Neuverträge heute, im Mai ziehen die Bestandsverträge nach.

Halbe Million. Insgesamt sind laut dem Verband der Immobilienwirtschaft fast ein Drittel aller Mietwohnungen – fast 500.000 heimische Haushalte – von der Mieterhöhung betroffen.

Mieten im Westen des Landes am höchsten

Länder. Im bundesweiten Schnitt steigt der Quadratmeterpreis auf rund 8 Euro. In Vorarlberg sind die Richtwertmieten mit 10,25 € am höchsten, am billigsten kommt man im Burgenland davon (6,09 €).

Hiobsbotschaft. Wie 2022 bissen sich die Grünen an der ÖVP für einen möglichen Mietstopp die Zähne aus. Die zuständige Ministerin Alma Zadic ist wieder Hiobsbotschafterin: Ihr Ressort muss die Erhöhung vollziehen. Auf ÖSTERREICH-Nachfrage wollte sie sich nicht dazu äußern.

So hoch steigen die m²-Preise ab heute