Kein Aus: ORF-Gebühren werden noch jahrelang bleiben

Statt einer Abschaffung wird die ORF-Gebühren beibehalten. Bis 2029 bleiben die Gebühren bei 15,30 Euro eingefroren.

Blau-Schwarz wollte die ORF-Gebühr ab 2027 durch eine Budgetfinanzierung ersetzen. Die wohl kommende Ampel-Koalition will zurückrudern und die ORF-Gebühr beibehalten.

Gebühren sollen bleiben

Laut Informationen vom STANDARD soll bei der ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition die ORF-Gebühr bis 2029 bleiben. Für die Gebühren werden weiter 15,30 Euro fällig sein. Ebenfalls werden private Medien und der ORF sich auf weniger Werbeausgaben der Regierung einstellen müssen.

Einsparungen beim Personal

Bei der ersten Ampel-Verhandlung sollte beim Einfrieren des Beitrages der ORF 3, ORF Sport Plus, Radio-Symphonieorchester eingestampft und dreistellige Jobkürzungen durchgeführt werden. Die neuen Koalitionsverhandlungen will die Einstellung von Programmen oder Orchester des ORF vermeiden. Dafür sollte am ORF-Personal mehr gespart werden.