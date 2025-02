Kein Bergdoktor im ORF: "Kickl versaut meinen ganzen Tag"

Stocker - Vom Anti-Kickl zum Doch-nicht-mit-Kickl Dass Christian Stocker nicht mit FPÖ-Chef Herbert Kickl kann, ist eigentlich schon länger bekannt. Nach einem einmonatigen Intermezzo, in dem sich der geschäftsführende ÖVP-Chef im Rahmen von Koalitionsverhandlungen den blauen Kanzler in spe schönreden musste, steht man nun wieder am Anfang.