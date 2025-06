Kein zweiter Van der Bellen: Kogler sagt ab

Noch Grünen-Bundessprecher Werner Kogler wird nach der Wahl von Ex-Umweltministerin Leonore Gewessler zu seiner Nachfolgerin auch den Klubvorsitz an diese abgeben.

Er werde vorschlagen, dass Gewessler auch die Führung der Fraktion, also die Klubspitze, übernimmt, wie er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" ankündigte. Er selbst wolle weiter als stellvertretender Klubchef fungieren.

Bundeskongress in Wien

Die Wahl Gewesslers erfolgt am 29. Juni bei einem Bundeskongress in Wien. Gegenkandidaten gibt es keinen.

Gewessler ist aus Koglers Sicht die Richtige für diesen Job: "Sie ist willensstark, durchsetzungsstark und umsichtig." Und zudem kompromissbereit, wie Kogler betonte. Auch sei er überzeugt, dass es in der österreichischen Gesellschaft Mehrheiten dafür gebe, "Natur, Umwelt, wirtschaftliche Vernunft und soziale Tragfähigkeit unter einen Hut zu bringen". Dafür sei Gewessler "eine hervorragende Person".

Kogler will nicht in die Hofburg

Er werde jedenfalls Abgeordneter zum Nationalrat bleiben. Dass er, wie der ehemalige Grünen-Chef Alexander Van der Bellen, einmal in die Hofburg wechseln werde, könne er sich nicht vorstellen, antwortete Kogler auf eine entsprechende Frage. Zudem denke er "eigentlich nie länger als ein halbes Jahr voraus".