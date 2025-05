Kickl attackiert Kanzler: „Das ist ja wirklich unfassbar“

FPÖ-Chef Kickl teilt aus: „Diese ÖVP hat noch immer rein gar nichts verstanden.“

Bundeskanzler Christian Stocker hielt am Samstag beim Landesparteitag der Vorarlberger ÖVP eine Rede, in der er auch den anwesenden Ex-Finanzminister Magnus Brunner in Schutz nahm.

„Es ist nicht richtig, dass du oder, dass wir das Land an die Wand gefahren hätten. Es ist nicht richtig. Denn wir haben das, was wir getan haben, aufgrund von Prognosen jener gemacht, die jetzt so tun, als hätten sie damit nie etwas zu tun gehabt", so der Kanzler.

"Wirklich unfassbar"

Kritik an dieser Argumentation kam umgehend von Herbert Kickl. „Das ist ja wirklich unfassbar!“, schrieb der FPÖ-Chef auf Facebook. Brunner habe „Österreich mit seiner unverantwortlichen Budgetpolitik in eine noch nie dagewesene Schulden-Misere gestürzt“, so Kickl weiter. Die ÖVP habe „noch immer rein gar nichts verstanden“.

Zuvor hatte auch Stocker nicht mit einem Seitenhieb gegen Kickl gespart. Der FPÖ-Chef sei seit den Verhandlungen "auf Krawall gebürstet", werde es in dieser Tonalität weitergehen mit dem U-Ausschuss, der Sondersitzung "und Trara". Dabei habe dieses Land andere Herausforderungen, so Stocker.