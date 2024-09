Kickl auf Plakat: "Ich bin euer Werkzeug"

Die FPÖ hat am Donnerstag die zweite Welle ihrer Wahlplakate präsentiert. Parteichef Herbert Kickl bleibt das Hauptmotiv.

"Euer Wille geschehe." Dieser Satz aus dem Vater Unser auf den FPÖ Wahlplakaten sorgte vor einigen Tagen für Aufregung. Jetzt hat die FPÖ die weiteren Sujets vorgestellt - die zweite Welle.

Auf den Plakaten ist wieder Parteichef Kickl zu sehen, er steht dort alleine, stets in der gleichen Pose, dem Betrachter zugewandt und lächelnd. Neben ihm die Wahl-Botschaft in großer blauer Schrift.

FPÖ-Präsentation der 2. Plakatwelle © APA/ERWIN SCHERIAU ×

"Ihr seid der Chef"

Thematisch knüpft Kickl durchaus an "Euer Wille geschehe" an. So heißt es auf einem Plakat: "Ihr seid der Chef. Ich euer Werkzeug."

Weitere Botschaften: "Weil er euch versteht".

Und: "Auf Dich kommt's an."

FPÖ Generalsekretär Michael Schnedlitz während einer Pressekonferenz zur "Präsentation der 2. Plakatwelle" © APA/ERWIN SCHERIAU ×

Die Blauen beklagen eine große Zerstörung an ihren Plakaten. Dagegen wollen sie konsequent vorgehen.