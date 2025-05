Kickl beschimpft Babler als linke Zecke

FPÖ-Boss Herbert Kickl zieht am 1. Mai in Linz vom Leder. Vizekanzler Babler nennt er eine "linke Zecke", er lästert über die 1. Mai-Feier am Wiener Rathausplatz und sagt, warum ein Blackout in der Politik etwas Positives sei.

Mit wenigen Worten versetzt FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl ab 11 Uhr das Festzelt am Linzer Urfahraner Frühjahrsmarkt in Ekstase. "Wir sind eine große Familie, so wie die John Otti-Band gesunden hat", ruft der Parteichef in weißem Hemd und blauer Weste vom Rednerpult. "Herbert, Herbert!", ruft das Volk im Festzelt, einige steigen auf die Tische, schwenken rot-weiß-rote Fahnen.

"Ich muss staatstragender werden, ihr husst mich auf", sagt Kickl. Dann ruft er: "Ich werde so reden wie ihr redet, so denken wie ihr denkt und so handeln wie ihr es erwartet." Das Festzelt jubelt.



Frontalangriff auf Babler

Nur eine Minute später setzt Kickl zum Frontalangriff auf die SPÖ und ihren Chef an.

Kickl nennt SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler eine "linke Zecke". Dann reimt er: "Die linken Zecken werden uns nicht schrecken." Und er fügt drohend an: "Ihnen wird der Nährboden entzogen." Der Insektenvergleich fällt also schon in den ersten Minuten der Rede - Menschen mit Tieren zu vergleichen ist hochproblematisch, heißt es von Polit-Wissenschaftern. Der Völkermord in Ruanda begann mit Kakerlaken-Vergleichen - damals auf die Volksgruppe der Tutsi bezogen.

Kickl lästert über Größe der 1. Mai-Feier am Wiener Rathausplatz

Kickl sagt, dass die 1. Mai-Feier am Wiener Rathausplatz viel kleiner sei, als die SPÖ zugebe. Und dass er mit Stolz im Bierzelt feiere. "Bierzelt das ist Heimat, Tradition, gelebtes Brauchtum."

