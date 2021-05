Kickl: ''Stehe als Spitzenkandidat zur Verfügung''

FP-Klubchef will Neuwahl oder Vier-Parteien-Regierung gegen ÖVP.

Die Diskussion um den FPÖ-Spitzenkandidaten bei einer etwaigen Neuwahl ist spätestens seit heute Abend voll entbrannt.



FPÖ-Klubchef Herbert Kickl brachte sich am Montag im Interview bei FELLNER! LIVE auf oe24.TV als blauer Spitzenkandidat in Stellung: „Natürlich würde ich zur Verfügung stehen“, so Kickl. „Ich bin natürlich motiviert, einen Beitrag zu leisten, dieses Land wieder in eine Situation zu bringen, wo nicht der Schwanz mit dem Hund wedelt.“



Außerdem bringt Kickl das Konzept einer Vier-Parteien-Regierung gegen die ÖVP in Stellung.