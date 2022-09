Klimabonus: Diese Personen erhalten Geld erst nächstes Jahr

Wer eine falsche Kontonummer hinterlegt hat, muss noch länger auf den 500-Euro-Bonus warten.

Seit Anfang des Monats wartet ganz Österreich auf den Klimabonus, der heuer samt Anti-Teuerungs-Bonus 500 Euro für Erwachsene und 250 für Kinder beträgt. Während einige das Geld schon seit Wochen am Konto haben, müssen sich andere wohl noch länger gedulden.

So läuft die Auszahlung

Wie das Ö1-Morgenjournal am Donnerstag berichtet, wurde der Klimabonus mit Stand Mittwoch bisher an 4,2 Millionen Menschen überwiesen, 538.000 Personen haben die 500 Euro per Gutschein erhalten. Technisch sind 300.000 Überweisungen am Tag möglich, wodurch bis Oktober alle den Klimabonus bekommen sollen. Um eine Bevorzugung zu vermeiden, erfolgt die Reihenfolge der Auszahlung dabei völlig zufällig.

Bei einigen Personen könnte die Auszahlung aber noch bis Anfang nächsten Jahres dauern. Sollte bei finanzonline eine falsche Kontonummer hinterlegt sein, so erhält die Person den Bonus als Gutschein. Bei diesen Betroffenen kann die Auszahlung unter Umständen bis Jänner dauern.