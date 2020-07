Wie auf oe24.TV zu sehen war, brach während einer Pressekonferenz von Verteidigungsministerin Tanner zum Miliz-Paket ein Soldat zusammen.

Kollaps-Drama. Am Donnerstag gab Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eine Pressekonferenz im Innenhof des Bundesministeriums für Landesverteidigung, Carl-Szokoll-Hof, 9., Rossauer Lände 1, zu einem Sonderpaket für die Miliz. Als ihre Rede zu Ende war, übernahm Generalmajor Hameseder, der sich für den "Einsatz der Ministerin und der Regierung bedankte". Als er sprach, brach im Hintergrund ein Soldat zusammen.

Offenbar hat es sich um einen Kreislauf-Zusammenbruch gehandelt haben. Ministerin Tanner stand zu diesem Zeitpunkt in der Nähe des betroffenen Soldaten, der schnell von seinen Kollegen versorgt wurde. Oe24.TV nahm die Situation während der Live-Berichterstattung auf. Wie im Hintergrund zu sehen ist, sackte der Soldat mit dem schweren Gewehr plötzlich zusammen.

"Das Wetter hat ihm offenbar zu schaffen gemacht", meinte Tanner als sie ans Mikrofon zurückkam. Sie drehte sich immer wieder um, um nach dem betroffenen Soldaten zu schauen.

Tanner will sich der Kritik stellen

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) will sich ihren Kritikern stellen. Wenn die Opposition einen Misstrauensantrag gegen sie stellen wolle, "werde ich mich dem stellen". "Es ist Aufgabe der Opposition, sich kritisch mit der Regierung und den Ministern zu beschäftigen", sagte Tanner am Rande einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Dass sie seit Woche ständig unter Beschuss steht, kommentierte Tanner mit den Worten: "Der Kritiker ist ein Mann, der alles weiß, aber nicht alles kann."

Die Opposition hatte für Donnerstagvormittag kurzfristig zu einer Pressekonferenz geladen.