Kult-Club U4 erteilt Doskozil Lokalverbot

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil erklärte Gabalier auf einer Pressekonferenz zum österreichischen Bruce Springsteen. Für das U4 reicht das um gegen den Politiker ein Lokalverbot auszusprechen.

Der selbst ernannte Volks-Rock-'n'-Roller Andreas Gabalier tritt am 29. Juli auf der Seebühne Mörbisch auf. Auf der großen Seebühne vor den 6.000 Sitzplätzen fanden am Montag Aufbauarbeiten für das Musical "Der König und ich" statt. Vor dem königlichen Palast wird dann auch Gabalier für seine Fans singen, kündigte Generalintendant Alfons Haider an: "Es wird das größte Konzert heuer in Österreich."

"Österreichischer Bruce Springsteen"

Auch der burgenländische Landeshauptmann streute dem Sänger Rosen: "Das ist für Deine Arbeit und Mörbisch eine Auszeichnung." Das Ziel, Mörbisch stärker in Szene zu setzen, sei definitiv gelungen, so Doskozil, der vom "österreichischen Bruce Springsteen" sprach.

Für das U4 war das zu viel des Guten. Auf einen Tweet eines "Standard"-Redakteurs, dass sich Doskozil mit dem Gablier-Sager als "Kanzlerkandidat disqualifiziert" habe, antwortete das U4-Team trocken "und sich ein Lokalverbot eingehandelt".

Und sich ein Lokalverbot eingehandelt ????????‍♀️ — U4 Vienna (@U4_Vienna) April 11, 2022

Das U4 ist einer der bekanntesten Clubs in Wien und war in den 1980er Jahren beliebter Treffpunkt der heimischen Musikszene.