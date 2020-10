Kurz-Appell an alle Österreicher: 'Wir müssen unsere Kontakte reduzieren!'

Die Corona-Zahlen steigen weiter dramatisch an. Kanzler Kurz richtet nun einen dringenden Appell an alle Österreicher.

Am Sonntag wurden in Österreich erstmals mehr als 2.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Bundeskanzler Sebastian Kurz zog nun die Notbremse und kündigte für Montag neue Corona-Verschärfungen an.

Auf Facebook appelliert der Kanzler an alle Österreicher, die sozialen Kontakte zu reduzieren. „Wir alle müssen in Österreich jetzt einen Beitrag leisten, um die steigenden Infektionszahlen zu bremsen!“, so Kurz.

Die Lage würde sich in ganz Europa derzeit verschlechtert und auch in Österreich steigen die Zahlen teilweise dramatisch an. „Um hier gegenzuwirken müssen wir unsere Kontakte reduzieren und uns noch stärker an die Hygienevorschriften halten!“, so der Kanzler.

Kurz kündigt neue Verschärfungen an