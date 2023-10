Kurz emotional: "Man will mich zerstören"

Falschaussage? Ex-Kanzler mehr als vier Stunden vom Richter befragt.

Am Wort. Am Freitag, kurz nach 9.30 Uhr hatte Sebastian Kurz seine große Stunde. Erstmals nahm der Ex-Kanzler – abgesehen von einer Einvernahme vor zwei Jahren – zu den Falschaussagevorwürfen Stellung: Über 4 Stunden wurde er befragt.

Emotional. Kurz redete extrem viel, gestenreich – nicht nur einmal musste er in seiner Emotionalität von Richter Michael Ra­dasztics gebremst werden. Er scheute auch markige Formulierungen nicht: Zweimal erklärte Kurz, er sei „kein Trottel“. Zu Ehren kam auch Kurz als milder Chef, der auch höflich blieb, wenn Mitarbeiter „Sch... bauen“.

Doppelstrategie. Kurz fuhr eine brisante Doppelstrategie. Einerseits versicherte er, er habe vor dem U-Ausschuss im Juni 2020 die Wahrheit gesagt – andererseits schilderte er, wie sehr er damals unter Druck stand und wie feindselig SPÖ und Neos gewesen seien: „Man wollte mich zerstören.“ Kurz versuchte so vorzubauen: Falls ihn der Richter doch einer Falschaussage schuldig befinden sollte, könnte immer noch ein Aussage-Notstand greifen und ein Freispruch winken.

Öbag-Spitze an Schmid. Es geht um drei Vorwürfe, zunächst soll Kurz fälschlicherweise abgestritten haben, dass er es war, der Thomas Schmid zum Öbag-Chef habe machen wollen. Kurz konterte, das sei Schmid wichtiger gewesen als ihm. In die Defensive geriet er, als ihm sein berühmter Chat an Schmid „Bekommst alles, was du willst“ vorgehalten wurde. Kurz sagte, er habe Schmids Machtfülle bremsen wollen. Der Richter fand das angesichts von Schmids Antwort („Ich liebe meinen Kanzler“) nicht schlüssig – doch Kurz blieb dabei.

Schmid wird als erster Zeuge aussagen

Aufsichtsräte. Auch, dass er die Aufsichtsräte selbst bestimmt habe, stritt Kurz ab und blieb bei seiner Ausschussaussage. Schlussendlich beteuerte er, den berühmten Schmid-Schiefer-Sideletter nicht gekannt zu haben.

Um 14.45 Uhr beendete Radasztics die durch Pausen unterbrochene Verhandlung, am Montag ist Kurz’ Ex-Kabinettschef Bonelli dran. Noch etwas ist fix: Als erster Zeuge wird Schmid aussagen – aber erst im November.

Ex-Kanzler an Richter: "Mein Hirn ist doch kein Nudelsieb!"

Kurz scheute bei der Einvernahme auch das »Sch...-Wort« nicht