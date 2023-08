"Kurz" – Jetzt kommt neuer Film über Ex-Kanzler ins Kino

Der Ex-Kanzler als Kino-Star: Gleich zwei Filme über Sebastian Kurz starten im September in den heimischen Kinos.

Mit "Projekt Ballhausplatz" wurde schon vor längerer Zeit eine Doku über Sebastian Kurz angekündigt. Der Film widmet sich "Aufstieg und Fall" des früheren ÖVP-Bundeskanzlers und will – wie der Name schon andeutet – die Machtübernahme der türkisen Kurz-ÖVP im Kanzleramt kritisch beleuchten. Nun kündigt sich noch ein weiterer Kurz-Streifen an.

"Kurz" soll laut Cineplexx-Webseite bereits am 8. September anlaufen und damit noch vor "Projekt Ballhausplatz" (21.9.) auf die Leinwand kommen. Regie führt Sascha Kölnreiter.

Promis, Wegbegleiter und Rivalen am Wort

Der Trailer im Stil eines Hollywood-Blockbusters hat es jedenfalls schon einmal in sich: Arnold Schwarzenegger kommt zu Wort genauso wie unter anderem Profil-Journalist Michael Nikbakhsh, ÖVP-Urgestein Andreas Khol, Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz, Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger und nicht zuletzt – Kurz selbst.

Der Film will laut Beschreibung "ein Portrait über einen Menschen, dessen Name Synonym und Mysterium geworden ist" liefern. Politik-Interessierte und Film-Fans können sich darüber bereits kommende Woche selbst ein Bild machen.

Mehr Infos zum "Kurz"-Film finden Sie hier.