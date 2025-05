Kurz über Justiz: "Viele sind psychisch kaputt gegangen"

Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Dienstag über ein Justizsystem gesprochen, dass kaputt sei. Es gebe dringenden Änderungsbedarf.

Nach seinem Freispruch am Montag im Falschaussage-Prozess äußerte sich Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz über die österreichische Justiz: "Viele sind psychisch kaputt gegangen." Es gebe dringenden Änderungsbedarf.

"Mein Fokus wird definitiv, mein unternehmerisches Tun und meine Familie bleiben. Aber ich werde mich da und dort in Debatten einbringen. Das werde ich sicherlich tun", sagte Kurz.

Wäre eine eigene Liste für ihn interessant, in ein paar Jahren? Kurz schließt es nicht explizit aus, er antwortet: "Ich fühle mich in dem was ich jetzt tue, sehr wohl."