Kanzler und Bürgermeister wollen damit ein gemeinsames starkes Signal setzen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) werden am Montagvormittag an den Massentests teilnehmen und sich in der Messe Wien testen lassen. Damit soll ein gemeinsames starkes Signal gesetzt werden, dass es wichtig sei, das Infektionsgeschehen in Österreich zu verringern, hieß es in der gemeinsamen Terminankündigung am Sonntag gegenüber der APA.