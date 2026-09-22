oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

Neue Regeln

Regierung: Abschiebung von Straftätern wird erleichtert

Drei Politiker sprechen bei einer Pressekonferenz vor österreichischer und EU-Flagge in Wien.
© IMAGO/Michael Indra
Straftäter sollen künftig leichter in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden.
OE24 auf Google bevorzugen

Einen entsprechenden Beschluss kündigte Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) am Dienstag vor dem Ministerrat an. Konkret geht es vor allem um eine Erleichterung der bedingten Haftentlassung in die Heimat. Bisher gab es dagegen eine Veto-Möglichkeit der Gefangenen.

Auch interessant

Wehrpflicht: Regierung jetzt auch einig bei Zivildienst

Geheim-Gipfel zwischen FPÖ und AfD in Wien

Mattle tobt über "Tiroler Sprit-Aufschlag"

Nunmehr werden sie nach der Hälfte ihrer Haft in ihr Herkunftsland abgeschoben, so es sich nicht um schwere Gewalt- bzw. Sexualdelikte oder um eine Verurteilung wegen Terrorismus handelt. Voraussetzung ist, dass die Betroffenen ein Einreise- bzw. Aufenthaltsverbot haben und die Rechtsstaatlichkeit im Heimatstaat gegeben ist. Sollten sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder nach Österreich kommen, lebt der bedingte Teil der Strafe wieder auf und sie müssen in Haft.

Längerer Haftaufschub möglich

Eine Entlastung der Strafanstalten erhofft sich Sporrer auch durch einige (nicht näher definierte) Erleichterungen bei der Umsetzung von "Haft in der Heimat". Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht durch die Maßnahmen eine Erleichterung für die Polizei. Denn der Umweg über die Schubhaft falle bei der Außerlandesbringung weg. NEOS-Klubobmann Yannick Shetty sieht den heutigen Beschluss als Beleg dafür, dass nach Jahren der Schlagzeilen Dinge nun tatsächlich durchgesetzt würden.

Sporrer plant mit dem Maßnahmenpaket auch einen Schritt zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Wenn jemand verurteilt wird, sich aber gerade in Ausbildung befindet, kann der Strafantritt künftig bis zu zwei Jahre aufgeschoben werden. Bisher war es nur ein Jahr.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Geheim-Gipfel zischen FPÖ und AfD in Wien

Van der Bellen gibt Trump einen Korb

Mattle tobt über "Tiroler Sprit-Aufschlag"

"Nerv getroffen": 13 Staaten unterstützen Bauer-Vorstoß

Regierung: Abschiebung von Straftätern wird erleichtert

Wehrpflicht: Regierung jetzt auch einig bei Zivildienst

Meinl-Reisinger & VdB testen Rolltreppe für Trump

"Hamas-Versteher": FPÖ attackiert VdB nach Israel-Sager

Aktivpension soll kommen: FPÖ stellt sich quer

Benko-Prozess gestartet