Meinl-Reisinger & VdB testen Rolltreppe für Trump

Eine defekte Rolltreppe sorgte bei der letzten UNO-Generalversammlung für einen Eklat. Heuer testeten Van der Bellen und Meinl-Reisinger vor.

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Die defekte Rolltreppe war bei der letzten UNO-Generalversammlung ein Riesenthema. Just als US-Präsident Donald Trump mit First Lady Melania auf die Rolltreppe stieg, fiel diese aus. Trump sprach anschließend sogar von einer angeblichen "Sabotage".

Heuer wurden die Fahrtreppen von der UNO doppelt geprüft, um einen erneuten Eklat zu verhindern. Als dritter (inoffizieller) Tester kamen nun auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ins Spiel.

Wie die NEOS-Politikerin auf Instagram mitteilte, könne man bestätigen: "Die Rolltreppen funktionieren". Dazu gab es ein Video von ihr und Van der Bellen beim "Vortesten".

Trump mit First Lady Melania auf der funktionierenden Rolltreppe. © APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Trump traf für seine Rede vor der UNO-Generalversammlung übrigens bereits ein - und auch bei ihm lief alles glatt.