Landesregierung streicht jetzt DIESES Format

Die Vorarlberger Landesregierung streicht ihre wöchentlichen Pressekonferenzen. Die Opposition übt Kritik.

Seit 1987 gab es wöchentlich die Möglichkeit für Journalistinnen und Journalisten beim sogenannten "Pressefoyer" der Vorarlberger Landesregierung, Fragen zu stellen. Damit soll jetzt Schluss sein, wie am Mittwoch bekannt wurde. Das fixe Format, das immer am Dienstag stattfand, wird ersatzlos gestrichen.

Stattdessen sollen anlassbezogene Pressekonferenzen und Hintergrundgespräche zum Austausch dienen. „Damals gab es eben noch kein Social-Media und keine Digitalisierung. Wir müssen auf diese Anforderungen reagieren, deswegen wird das Format in der bisherigen Form nicht mehr stattfinden“, so Axel Renner, Leiter der Landespressestelle, laut ORF beim letzten Pressefoyer.

Opposition mit scharfer Kritik

Bei der Opposition sorgte die Ankündigung jedenfalls für Kritik. „Offensichtlich will sich schwarz-blau nicht der Öffentlichkeit stellen, will keine Fragen zu allen möglichen Themen beantworten, sondern will ‚Message-Control‘ machen in Hinterzimmern“, erklärte etwa Daniel Zadra, Klubobmann der Grünen, gegenüber dem ORF. Auch von den NEOS und der SPÖ kam Kritik am Vorgehen der Landesregierung.

„Einfach auf den Punkt gebracht: Dem Herrn Landeshauptmann geht offensichtlich die Erzählung aus. Anders kann man diesen Schnellschuss ja nicht bewerten“, kommentierte etwa SPÖ-Chef Mario Leiter das Aus.