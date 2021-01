Lockdown-Verkündung doch erst am Sonntag

Das Tauziehen um den Gipfel geht weiter. Die Lockdown-Entscheidung wurde auf Sonntag vertagt.

B 1.1.7. sorgt für Schrecken bei der Regierung – Kanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober befürchten durch die viel ansteckendere Corona-Mutation eine Mega-Infektionswelle – und das in einer Phase, in der am 24. Jänner der Lockdown eigentlich gelockert werden soll.Bei einem Krisentreffen der Landeshauptleute sollte deshalb mit dem Kanzler eine Art „neuer Lockdown" beraten werden, den die Regierung nun doch erst am Sonntag verkünden will.Denn die Beratungen gehen am Samstag weiter. Schon um 8 Uhr morgens geht es mit einer Expertenrunde mit Virologen und Wirtschatfswissenschaftern los. Um 10 Uhr folgen dann die Sozialpartner. Hier will sich Kurz mit ÖGB-Chef Wolfgang Katzian und WKO-Chef Harald Mahrer besprechen. Am Nachmittag werden weitere Gespräche und Beratungen folgen. Die Bevölkerung soll dann erst am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr über die Entscheidung der Regierung informiert werden.