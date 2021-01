Der neue Arbeitsminister wurde am Montag im Expresstempo angelobt. Ebenso schnell muss er jetzt mit der Arbeit loslegen.

Minister in sieben Minuten. Erst am Samstag kurz vor 24 Uhr sagte Martin Kocher Kanzler Sebas­tian Kurz zu, dass er die Nachfolge der abgetretenen Christine Aschbacher antreten werde, und auch am Montag ging es schnell: Es dauerte gerade einmal sieben Minuten, dann hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen den bisherigen Universitätsprofessor als Arbeitsminister angelobt. Im Anschluss ging es noch zu einem Gläschen Sekt in das Büro des Präsidenten – danach legte Kocher los. Der passio­nierte Marathonläufer ist ja durchaus hohes Tempo gewöhnt.

Ziel: Jobs schaffen

Zentrale Baustelle: die hohe Arbeitslosigkeit. Kocher verspricht denn auch: Es werde entscheidend sein, neue Arbeitsplätze zu schaffen – und er werde „da auf alle Gruppen schauen“. Es gebe eben Gruppen, die stärker von der Coronakrise betroffen seien. Kocher will Programme zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit „in der derzeitigen Akutphase“ so gut es geht gestalten, aber auch nach Ende der Schließungen (Gastronomie usw.) „alles tun, um Menschen in Beschäftigung zu bringen“. Dazu hat der Minister immerhin ein Zusatzbudget von 700 Millionen Euro zur Verfügung.

Mittwoch Ministerrat, Donnerstag Parlament. Es geht in dem Tempo weiter: Am Mittwoch ist Kochers erster Ministerrat geplant, und am Donnerstag stellt er sich dem Parlament.

Die größten Baustellen für den neuen Minister

Ende Dezember waren rund 521.000 Menschen, davon 227.000 Frauen und über 294.000 Männer, ohne Job – ein Plus von knapp 28 % gegenüber dem Vorjahr.

Größte Herausforderung ist aber die hohe Langzeitarbeitslosigkeit. Österreichweit sind viele Arbeitslose sehr lange auf Jobsuche. Die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen lag bei 37,3 % gegenüber dem Jahr davor – schon deutlich mehr als die Hälfte (knapp 55 %) der Arbeitslosen ist bereits länger als drei Monate ohne Job, wie der Think­tank Agenda Austria vorrechnet.

Minister Martin Kocher muss auch die neue Job­offensive der Regierung (700 Millionen Euro) organisieren.

