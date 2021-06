Meinl-Reisinger als NEOS-Chefin wiedergewählt

Die Pinke Mitgliederversammlung im Design Center Linz bestätigte die NEOS-Vorsitzende.

Beate Meinl-Reisinger ist am Samstag bei der NEOS-Mitgliederversammlung im Design Center Linz als Parteivorsitzende mit 93 Prozent wiedergewählt worden. Damit blieb die 43-Jährige leicht unter dem Ergebnis ihrer Kür zur NEOS-Chefin im Juni 2018. Damals, als sie Gründer Matthias Strolz ablöste, erhielt Meinl-Reisinger 94,8 Prozent.

Vor der Abstimmung verwies Meinl-Reisinger auf das in den vergangenen Jahren Erreichte und bat die Mitglieder um "breites Vertrauen". Es sei "unheimlich viel gelungen", in Wien und Salzburg übernahmen die NEOS Regierungsverantwortung. "Es ist uns gelungen, eine liberale Partei in Österreich fest zu verankern."