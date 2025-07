Arbeitet endlich für das Volk!

Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Die Bildung der Dreier-Koalition war keine Liebesheirat, sondern von Anfang an eine Zweck-Ehe. Es galt. den Rechtsextremismus an der Machtergreifung zu hindern, solange das nur irgendwie möglich ist. An dieser Notwendigkeit hat sich nichts geändert. Aber wissen das die handelnden Personen eigentlich?

Wissen sie, was auf dem Spiel steht, wenn diese Koalition kracht und Neuwahlen kommen? Wenn man sich ansieht, wie gnadenlos unverschämt Menschen wie Claudia Plakolm oder Sepp Schellhorn auf unsere Kosten ihre Selbstprofilierung betreiben, dann verliert man den Glauben daran.

Soll DAS wirklich die Antwort auf den grassierenden Extremismus sein? Finanzminister Markus Marterbauer macht Hoffnung, dass irgendwer die Signale gehört hat und versucht dem Willen des Volkes zu entsprechen. Auch Bildungsminister Christoph Wiederkehr scheint den Ernst der Lage erkannt zu haben.

Aber das wird nicht reichen. Man kann nicht Spitäler im ländlichen Raum zusperren und gleichzeitig Konzernen unser Geld zuschießen. Man kann nicht Teilzeitbeschäftigte pauschal in ein schiefes Licht rücken, aber gleichzeitig nichts machen, damit diejenigen, die mehr arbeiten wollen, es auch können. Macht endlich was für die Menschen!