Diese Regierung wackelt gewaltig

Der Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Dass die Regierung seit Wochen katastrophale Umfrage-Werte hat, ist bekannt. Die aktuelle Lazarsfeld-Umfrage toppt aber alles bisher Dagewesene. Noch nie gab es eine Regierung, die dermaßen schlecht bewertet wurde.

Die FPÖ ist mit 38% bereits stärker als ÖVP und SPÖ zusammen. Alle drei Regierungsparteien kommen überhaupt nur noch auf 46%. Wenn diesen Sonntag gewählt würde, hätte diese Regierung also keine Mehrheit mehr.

Wie voll die Österreicher die Nase von dieser Regierung haben, zeigt das Polit-Barometer: Kein einziger (!) Minister wird mehr positiv bewertet. Die Regierungsspitze mit Kanzler Stocker, Vizekanzler Babler und Außenministerin Meinl-Reisinger bildet dabei das absolute Negativ-Schlusslicht - mit Beliebtheitswerten, die sogar noch weit unter den ohnehin schon frostigen Außentemperaturen liegen.

Die Landeshauptleute haben - im Gegensatz zur Regierung - längst kapiert, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Der Putsch gegen Wirtschaftskammer-Präsident Mahrer war ein erster Warnschuss in Richtung Ballhausplatz. Umso näher die Landtagswahlen rücken, umso stärker werden die Einschläge in den nächsten Monaten. Diese Regierung wackelt mittlerweile ganz gewaltig. Nicht ausgeschlossen, dass wir 2026 neu wählen ...