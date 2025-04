Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena zum Papst-Tod.

Jorge Mario Bergoglio, genannt Franziskus, ist tot. Der Papst, der mich und viele andere wieder in die Kirche gebracht hat, der eine Hoffnung für Millionen von Katholiken auf der ganzen Welt war, wurde vom Herrn abberufen. Er hat seine gewaltige Aufgabe gut erfüllt, er hat der Kirche ihre Würde zurückgegeben - oder es zumindest versucht. Diese alte Institution, die seit Jahrzehnten von Krisen und Skandalen gebeutelt ist, hat meiner Meinung nach in der heutigen Zeit nichts an Wichtigkeit eingebüßt.

Ganz im Gegenteil, die Menschen brauchen Gemeinschaft, sie brauchen Zuversicht und sie brauchen das, was Jesus Christus uns gelehrt hat: Solidarität. Wenn der Lehre von Mitgefühl und Nächstenliebe aber Würdenträger entgegenstehen, dann verkommt die Kirche zur Farce. Wer sich Menschenfeinden anbiedert, wie das manche Kardinäle, Bischöfe und Priester leider machen, der verkennt, was es bedeutet, Christ zu sein. Ich möchte hier Franziskus in Erinnerung rufen, der so richtig feststellte: "Eine Person, die nur daran denkt, Mauern zu bauen, wo auch immer diese sein mögen, und nicht Brücken zu bauen, ist kein Christ." Die Kirche muss Zentrum der Christen sein, nicht Hort der Ausgrenzung.