Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Meinungen
Justizbankrott

Gerald Grosz

Justizbankrott

Von
05.10.25, 09:00
Teilen

Ein Kommentar von Gerald Grosz.

Österreichs Rechtsstaat blamiert sich. Eine Zwölfjährige wird missbraucht, geschändet, in ihrer Seele ausgelöscht – und zehn Angeklagte gehen frei. Das Wiener Urteil ist kein Recht, es ist ein Hohn. Man spricht von „Widersprüchen“, fabuliert gar von „Einverständnis“. Ein Kind soll zugestimmt haben? Wer so urteilt, macht sich selbst zum Mittäter.

Es braucht keine neuen Gesetze. Jeder weiß: Sexuelle Handlungen an Kindern sind Vergewaltigung, sind Pädophilie. Punkt. Doch statt Recht durchzusetzen, verrenkt man Paragraphen, gibt Anwälten Raum für ihre schmutzigen Geschäfte und lässt Opfer wie Familie im Regen stehen.

Und die Politik? Sie spielt Empörungstheater und ruft nach „härteren Gesetzen“. Lächerlich! Dieselben Parteien, die Täter importierten, dieselben Apparatschiks, die seit Jahren vertuschen, relativieren, beschwichtigen. Man hat aus Teichtmeister nichts gelernt, aus zahllosen Skandalen nichts gelernt. Immer erst, wenn ein Kind zerstört ist, entdeckt man die Betroffenheitsmaske.

Die nackte Wahrheit: Unsere Justiz schützt nicht die Unschuldigen, sondern die Schuldigen. Sie erklärt Täter zu Opfern und Opfer zu Störfaktoren. So stirbt der Rechtsstaat. Ein Staat, der Kinder nicht schützt, hat sein moralisches Fundament längst verloren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden