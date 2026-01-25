Alles zu oe24VIP
Nicht Trump ist das Problem

Gerald Grosz

Nicht Trump ist das Problem

Von
25.01.26, 09:00
Teilen

Ein Kommentar von Gerald Grosz.

Trump macht, was europäische Politiker nur ankündigen: handeln. Er räumt auf, schiebt Illegale ab, schützt seine Industrie, korrigiert Handelsdefizite und nutzt Macht, wie es jeder US-Präsident vor ihm getan hat – nur ohne Heuchelei. America First ist kein Slogan, sondern Programm. Und es wirkt.

Während Trump liefert, knicken Europas Eliten ein. Erst der Handelskrieg: Wir überweisen hunderte Milliarden in die US-Wirtschaft und finanzieren gleich auch noch deren Militär mit. Jetzt Grönland: Aus Angst, Trump könnte das europäische Lieblingsspielzeug Ukraine fallen lassen, verschenken wir geopolitische Interessen gleich mit. Europas Stärke war einmal Selbstbewusstsein. Heute ist es Unterwürfigkeit. 

Trump siegt nicht, weil er böse ist, sondern weil Europa schwach ist. Marionetten ohne Rückgrat lassen sich führen, erpressen und vorführen. Trumps Durchsetzungskraft trifft auf europäische Feigheit – und genau das kostet uns Wohlstand, Einfluss und Souveränität. Nicht Trump ist das Problem. Unser politisches Personal ist es.

