Richtig und Falsch

Ein Kommentar von Rudolf Fußi.

Ob ein Krieg richtig oder falsch ist, zählt zu den schwersten Fragen, denn es gibt keine richtige Antwort darauf. Ein Krieg kann immer nur falsch sein, weil jeder Krieg Unschuldige das Leben kostet, oder? Er kann falsch sein, weil er gegen das Völkerrecht verstößt. Er kann aber auch richtig, im Sinne von berechtigt sein, wenn man sich als angegriffenes Land wehrt.

Es gibt Kriege, die man freiwillig führt und welche, die einem aufgezwungen werden, siehe Ukraine. Im Fall des Iran ist die Antwort ebenso komplex. Der Angriff ist ohne Zweifel völkerrechtswidrig. Gilt das Völkerrecht auch für islamistische Terrorregime, fragen einige. Darf man zulassen, dass ein Regime wie der Iran eine Atombombe besitzt? Darf man nicht, was ist dann mit Nordkorea? Darf man ein undemokratisches, islamisches Regime die Bevölkerung unterdrücken lassen? Darf man nicht, aber was ist dann mit Saudi-Arabien oder anderen islamisch geprägten Staaten? Kann es sich Israel leisten, darauf zu warten, bis der Iran noch mehr ­Raketen hat und zur Vernichtung Israels ruft?

So viele Fragen, so viele Antworten. Und auch die können, wie vieles im Leben, richtig oder falsch sein. Eines bleibt unbestritten: Frieden ist besser als Krieg.