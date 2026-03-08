Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Meinungen
Richtig und Falsch

Rudolf Fußi

Richtig und Falsch

Von
08.03.26, 09:00
Teilen

Ein Kommentar von Rudolf Fußi.

Ob ein Krieg richtig oder falsch ist, zählt zu den schwersten Fragen, denn es gibt keine richtige Antwort darauf. Ein Krieg kann immer nur falsch sein, weil jeder Krieg Unschuldige das Leben kostet, oder? Er kann falsch sein, weil er gegen das Völkerrecht verstößt. Er kann aber auch richtig, im Sinne von berechtigt sein, wenn man sich als angegriffenes Land wehrt.

Es gibt Kriege, die man freiwillig führt und welche, die einem aufgezwungen werden, siehe Ukraine. Im Fall des Iran ist die Antwort ebenso komplex. Der Angriff ist ohne Zweifel völkerrechtswidrig. Gilt das Völkerrecht auch für islamistische Terrorregime, fragen einige. Darf man zulassen, dass ein Regime wie der Iran eine Atombombe besitzt? Darf man nicht, was ist dann mit Nordkorea? Darf man ein undemokratisches, islamisches Regime die Bevölkerung unterdrücken lassen? Darf man nicht, aber was ist dann mit Saudi-Arabien oder anderen islamisch geprägten Staaten? Kann es sich Israel leisten, darauf zu warten, bis der Iran noch mehr ­Raketen hat und zur Vernichtung Israels ruft? 

So viele Fragen, so viele Antworten. Und auch die können, wie vieles im Leben, richtig oder falsch sein. Eines bleibt unbestritten: Frieden ist besser als Krieg.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen