MFG will in Tirol 51 Gemeinden erobern

Nach Erfolg in Waidhofen (NÖ) will MFG ein Sechstel der Tiroler Gemeinden.

In 274 von 277 Tiroler Gemeinden wird am 27. Februar die Gemeindeführung neu gewählt. Die Impfskeptiker von der MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) treten in 51 Gemeinden an und stellen 20 Bürgermeisterkandidaten. "Wir kommen aus dem Nichts", sagt Parteimanager Gerhard Pöttler zu ÖSTERREICH.

Straf-Wahl. Die Partei gibt es erst seit einem Jahr. Dennoch lehre man die ÖVP das Fürchten, meint Pöttler und sieht bereits eine "Abstrafung der ÖVP" wie in Waidhofen, wo die MFG deren Mehrheit brach. Und: "Das Teuerste am MFG-Wahlkampf sind die Flyer."