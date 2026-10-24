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Umfrage

Nur 5 Prozent geben der Ampel-Koalition ein "Sehr gut"

Mehrere Personen im Anzug bei einem Regierungstreffen in einem prunkvollen Raum in Wien.
© APA/MAX SLOVENCIK
54 Prozent bewerten die Arbeit negativ ++ insgesamt 20 Prozent als "gut"
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Die Unzufriedenheit mit der Ampelkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS erreicht neue Höchststände – maßgeblich befeuert durch die internen Turbulenzen in der SPÖ rund um den schleichenden Rückzug von Parteichef Andreas Babler. Eine aktuelle Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (1.000 Befragte vom 19. bis 20. Oktober) zeigt das deutliche Bild.

Umfrage zur Zufriedenheit mit der österreichischen Bundesregierung, Mehrheit bewertet negativ.
Zufriedenheit mit der Bundesregierung © oe24

+ 54 Prozent Unzufriedene: 40 Prozent beurteilen die Regierungsarbeit mit "sehr schlecht", 14 Prozent mit "schlecht".

+ 20 Prozent Zufriedene: Nur 5 Prozent vergeben für die Ampelkoalition die Note "Sehr gut", 15 Prozent ein "Gut".

+ FPÖ-Wähler: Während 91 Prozent der FPÖ-Wähler die Arbeit der Regierung ablehnen, bleibt die Basis der Koalitionsparteien mehrheitlich positiv gestimmt (die ÖVP-Wählerschaft erteilt eine 44-prozentige Zustimmung).

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