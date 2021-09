Rosam fordert von Kickl Bluttest

PR-Profi Wolfgang Rosam legt bei oe24.TV in der Impf-Causa Kickl nach.

Wien. Letzte Woche hatte Rosam in Fellner! Live angedeutet, dass es seit Wochen Gerüchte gibt, dass Herbert Kickl sich heimlich gegen Corona impfen hat lassen. Der FPÖ-Chef, der in der Öffentlichkeit als vehementer Impfgegner auftritt, hat daraufhin den PR-Profi geklagt.

Am Montag legte Rosam in Fellner! Live nach und forderte Kickl zu einem Bluttest auf. „Er soll sich bei einem neutralen Arzt Blut abnehmen lassen. Dann kann man in wenigen Minuten feststellen, wie viel und welche Antikörper er hat. Denn man kann zwischen Antikörpern von Genesenen und Geimpften unterscheiden.“

Rosam sieht der Klage gelassen entgegen: „Ich habe zuletzt einen Anruf von einem Mediziner bekommen, der behauptet, Herr Kickl habe eine Impfung bekommen.“