MK-Seuche: Jetzt kontert SPÖ-Gesundheitsministerium dem Bauernbund

MKS-Virus: Dringender Appell an die Bevölkerung Die Landwirtschaftskammer (LKÖ) appelliert angesichts der Gefahr einer Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche (MKS) an die österreichische Bevölkerung, nicht notwendige Reisen in von der Seuche betroffene Gebiete in der Slowakei und Ungarn zu unterlassen.