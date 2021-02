Nach Hausdurchsuchungen: Jetzt spricht Finanzminister Blümel

Der Finanzminister beteuert, keine Spenden von Novomatic angenommen zu haben.

+++ UPDATE: Finanzminister Blümel hat für 18 Uhr eine Pressekonferenz einberufen. oe24 überträgt live +++

Wie oe24 berichtet hat, hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Donnerstag mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt - unter anderem bei Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Wie die Behörde mitteilte, ermittelt sie in den Causa Casinos wegen des Verdachts der Bestechlichkeit auf der einen Seite und wegen des Verdachts der Bestechung andererseits. Wie oe24 in Erfahrung bringen konnte, wurden dabei unter anderem das Handy des Ministers sowie USB-Sticks beschlagnahmt.

"Den Ermittlungen liegt der Verdacht zugrunde, dass ein Verantwortlicher eines Glücksspielunternehmens Spenden an eine politische Partei im Gegenzug für die Unterstützung von Amtsträgern der Republik Österreich bei einer dem Unternehmen drohenden Steuernachforderung im Ausland angeboten habe", erklärte die WKStA.

"Im Zuge dieser Ermittlungen fanden heute Hausdurchsuchungen an mehreren Standorten in Privat- und Unternehmensräumlichkeiten statt", so die WKStA weiter und hielt fest: "Die Hausdurchsuchungen wurden gerichtlich bewilligt und vorab der Oberstaatsanwaltschaft Wien berichtet."

Spenden von Novomatic

Hintergrund ist laut oe24-Informationen ein Termin im Juli 2017, bei dem es um den Glücksspielkonzern Novomatic ging. Die Novomatic habe damals Probleme mit italienischen Behörden bezüglich Glücksspielkonzessionen gehabt und Blümel um Hilfe gebeten. Des weiteren hätte Novomatic ein potenzielles Spendenangebot unterbreitet. "Spenden von Glücksspielunternehmen hätten und haben wir nie angenommen, schon gar nicht, wenn noch zusätzlich eine Gegenleistung im Raum stünde", wies Blümel nun in einem Statement gegenüber oe24 die Vorwürfe zurück. "Anliegen von österreichischen Unternehmen im Ausland werden täglich an die Politik herangetragen und sind selbstverständlich, wenn es im Sinne des Einsatzes für österreichische Arbeitsplätze geht." Die Spendenlisten der ÖVP-Bundespartei und der ÖVP-Wien seien "öffentlich und für jeden einsehbar", versicherte Blümel. "Es wurden keine Spenden von Novomatic angenommen."

Das ist Finanzminister Blümels Statement im Wortlaut: