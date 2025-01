Nach Koalitions-Aus: DANN meldet sich VdB zu Wort

Nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen und dem Rücktritt von Karl Nehammer als Bundeskanzler steuert Österreich auf ein großes Polit-Chaos zu. Jetzt steht fest, wann sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Wort melden wird.

Wie geht es mit der Regierungsbildung weiter? Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzte alle Hoffnungen in Karl Nehammer und die ÖVP, dass er mit SPÖ und NEOS beziehungsweise nur mit der SPÖ einen Weg findet einen Kanzler Kickl zu verhindern. Nach dem Verhandlungs-Aus am Samstag wartet das Land auf ein Statement des Staatsoberhauptes.

Doch während sich alle Polit-Granden des Landes bereits zu Wort gemeldet hatten, schweigt VdB weiter. Auf oe24-Anfrage heißt es, dass sich der 80-Jährige erst am Sonntag an die Mitbürgerinnen und Mitbürger des Landes wenden wird.

Erneute Gespräche mit allen Beteiligten

Wann genau steht noch nicht genau fest. Davor oder danach wartet auf Van der Bellen allerdings wieder ein Gesprächsmarathon mit den Parteispitzen des Landes. So könnte auch FPÖ-Chef und Wahlsieger Herbert Kickl erneut in die Hofburg geladen werden.Auch Karl Nehammer wird erneut erwartet. Dass er hier bereits dem Bundespräsidenten seinen Rücktritt anbietet, ist allerdings unwahrscheinlich. Vielmehr wird er erneut als Vertreter der ÖVP erwartet, selbst wenn er in den nächsten Tagen sein Amt als Parteichef niederlegt.