Die Medienpolitik des Kanzleramtes löst Ärger unter Journalisten aus.

In einer Signal–Gruppe informieren die Pressesprecher über Termine und eigentlich Inhalte. Da aber Karl Nehammers Kommunikationschef Daniel Kosak regelmäßig nicht verraten will, was im Ministerrat – dieser tagt immer mittwochs – auf der Tagesordnung sei, konterten zuletzt Journalisten mit einem Simpsons-Bild.

Reaktion: Jetzt dürfen nur noch Kanzleramts–Administratoren (also etwa die Pressesprecher) in die Gruppe schreiben. Die Journalisten dürfen nur noch mitlesen, aber keine Fragen mehr stellen.