Nach Synagogen-Anschlag: Nehammer trifft Rosen

Aufgrund der aktuellen Vorfälle hat Nehammer eine verstärkte Überwachung aller jüdischen Einrichtungen in Österreich angeordnet.

Nach dem Anschlag auf Elie Rosen, dem Präsidenten der Jüdischen Gemeinde in Graz, erklärte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer ersten Reaktion: "Antisemitismus hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Wer jüdische Mitbürger angreift, greift die Grundpfeiler unseres demokratischen Zusammenlebens an."

Noch am selben Abend habe Nehammer mit Rosen gesprochen. "Ich hatte gestern ein gutes Gespräch mit Elie Rosen. Es gibt einen engen Schulterschluss zwischen den Sicherheitsbehörden und der israelitischen Kultusgemeinde", so der Innenminister gegenüber "ÖSTERREICH".

Nehammer: "Werden Täter zur Rechenschaft ziehen"

Elie Rosen wurde von einem Unbekannten attackiert

Mittlerweile wurde auch die Ermittlungsgruppe "Achava" (hebräisch für Brüderlichkeit) eingerichtet. Sie sucht bereits intensiv nach dem Täter. Er soll für zumindest sieben Delikte verantwortlich sein - darunter auch eine Sachbeschädigung beim schwul-lesbischen Verein Rosalila PantherInnen. Die Staatsanwaltschaft Graz veröffentlichte am Sonntag Bilder der Überwachungskamera: Sie zeigen jenen Mann, der am Mittwoch und in der Nacht auf Samstag die Außenwand der Synagoge beschmiert bzw. Betonteile gegen die Fenster des Gebäudes geworfen hatte. Es handelt sich um einen 20 bis 35 Jahre alten Mann. Er ist etwa 1,70 Meter groß, schlank mit schwarzem Vollbart.

"Unter der Leitung des Bundesamtes für Verfassungsschutz ermitteln derzeit die Landeskriminalämter und Landesämter für Verfassungsschutz auf Hochtouren. (...) Wir werden alles tun, um rasch für Aufklärung zu sorgen und den Täter zur Rechenschaft zu ziehen", versichert Nehammer weiter.

Nehammer trifft Rosen und Deutsch

Darüber hinaus haben Verfassungschutz und Cobra den routinemäßigen Personen- und Objektschutz bei jüdischen Einrichtungen verschärft. „Sämtliche jüdische Einrichtungen werden verstärkt überwacht“, so Nehammer. Für morgen Vormittag hat der Innenminister ein Treffen mit IKG-Präsident Oskar Deutsch, dem Präsidenten der jüdischen Gemeinde Graz Elie Rosen, Ministerin Karoline Edtstadler und dem Verfassungsschutz-Direktor Johannes Freiseisen organisiert. Die anschließenden Pressestatements sehen Sie am Montag um 12 Uhr LIVE auf oe24.TV.

Mit Holzprügel attackiert

Rosen war am Samstagabend, als er sein Auto verlassen hatte, von dem Unbekannten mit einem Holzprügel, offenbar einem Baseballschläger, angegriffen worden. Der Präsident flüchtete in letzter Sekunde zurück ins Auto, wo er die Zentralverriegelung aktivierte. Danach schlug der Angreifer noch mit dem Baseballschläger auf das Fahrzeug ein, bevor er mit seinem Fahrrad flüchtete.