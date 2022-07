Nationaler Sicherheitsrat zu Ende: Ergebnis bleibt vorerst geheim

Bundeskanzler Karl Nehammer, Wirtschaftsminister Martin Kocher und Energieministerin Leonore Gewessler werden im morgigen Pressefoyer nach dem Ministerrat über die aktuellen Entwicklungen informieren.

Wien. Vergangene Woche ist es aufgrund geringerer Gas-Lieferungen aus Russland zu weniger Einspeicherung in die heimischen Gasspeicher gekommen. Die zuständige Energieministerin Leonore Gewessler stellte bei einer Pressekonferenz am Dienstag klar, dass die Versorgung derzeit sichergestellt sei, weiterhin Gas eingespeichert werden kann und daher das Ausrufen der Alarmstufe vorerst nicht notwendig ist. Stattdessen wird Großverbrauchern angeordnet, ihre Anlagen für den Betrieb mit anderen Energieträgern anstatt Gas zu ertüchtigen. a es sich dabei um eine Energielenkungsmaßnahme handelt, werden den Unternehmen die anfallenden Kosten ersetzt. Zudem wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich für den kommenden Winter zu rüsten, indem beispielsweise Thermen gewartet, Heizkörper entlüftet oder Fenster abgedichtet werden.

Darüber hinaus hat Bundeskanzler Karl Nehammer am Dienstag den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Die Regierung informierte dabei Vertreterinnen und Vertreter der Oppositionsparteien wie üblich in einer vertraulichen Sitzung über aktuelle Entwicklungen bei den Gas-Lieferungen und welche Auswirkungen diese auf das Befüllen der Gasspeicher und damit letztlich auch auf die Versorgungssicherheit unseres Landes haben, wie das Bundeskanzleramt in einer Aussendung schreibt. Der Nationale Sicherheitsrat ist dementsprechend nicht medienöffentlich.

Bundeskanzler Karl Nehammer, Wirtschaftsminister Martin Kocher und Energieministerin Leonore Gewessler werden jedoch im morgigen Pressefoyer nach dem Ministerrat über die aktuellen Entwicklungen informieren, so das Bundeskanzleramt in der Aussendung. Der Beginn des Pressefoyers ist um 09:00 Uhr.

Bundeskanzler Nehammer sagt: "In unsicheren Zeiten ist es Aufgabe der Politik, den Menschen Sicherheit zu geben. Das bedeutet auch, die Bevölkerung offen und transparent über die aktuellen Entwicklungen zu informieren. Diesem Grundsatz werden wir künftig noch stärker nachkommen."