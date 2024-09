Nehammer: "Ich kann Euch die Enttäuschung nicht nehmen."

Kanzler Nehammer nahm vor der ÖVP Stellung.

Großes Danke an die Partei, sprach er aus.

Keine Vorwürfe

"Es ist schwer, christlich-soziale Werte in der Öffentlichkeit zu vertreten. Keiner von Euch muss sich einen Vorwurf machen," so Nehammer. "Unsere Aufgabe ist es jetzt, in die Zukunft zu blicken. Was haben wir noch zu tun?" Haltung zeigen, will Nehammer. Er stellt sich die Frage, warum die radikalen Ränder so stark geworden sind.

Kein Wort an Kickl

"Erfolge und Siege" sind anzuerkennen. An Herbert Kickl richtet er dabei kein Wort.

Nehammer sprach von Enttäuschung, betonte aber, dass man nicht in der Bedeutungslosigkeit versunken sei. "Was wir vor der Wahl versprochen haben, gilt auch nach der Wahl"