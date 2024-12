SPÖ an Mikl-Leitner: "Wir brauchen keine Zurufe von außen"

Koalitionsverhandler Josef Muchitsch von der SPÖ weist die Kritik der nö. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vehement zurück; "Wenn man diese Koalition verhindern will, dann soll man es sagen."

Konter. Die Kritik der nö. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an den Ampel-Verhandlern im Allgemeinen und – ungenannt – der SPÖ im Besonderen ruft jetzt den obersten SPÖ-Gewerkschafter Josef Muchitsch auf den Plan.

Muchitsch, der selbst in mehreren Verhandlungsgruppen sitzt, sagt am Sonntag zu oe24: „Da verhandeln seit Tagen jeweils stundenlang Vertreter aus drei Parteien um Lösungen für die Krise mit dem größten Budgetdefizit in der 2. Republik zu finden, die wohlgemerkt ohne SPÖ-Beteiligung zustande gekommen ist. Und dann kommen Zurufe von jenen, die das Desaster mitgetragen haben.“ Kerniger Nachsatz des Steirers: „Diese Zurufe von außen, das brauchen wir jetzt nicht. Außer man will diese Koalition verhindern. Dann soll man den Mut haben, es zu sagen!“ In der SPÖ ist man vor allem deshalb sauer, weil die ÖVP auf weitere Entlastung der Wirtschaft setze, ohne zu sagen, woher das Geld dafür kommen soll. Die Roten sind der Ansicht, dass auch bei den Einnahmen etwas geschehen müsse – ein heißes Eisen, das die ÖVP-Verhandler allerdings nicht anfassen wollen.