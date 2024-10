Umfrage: Kickl-FPÖ knackt jetzt sogar die 30-%-Marke

Die FPÖ setzt nach ihrem Wahlsieg zu einem Umfrage-Höhenflug an.

Nach dem Wahlsieg kann man sich in der FPÖ auch über einen Umfrage-Höhenflug freuen. In der zweiten ­Lazarsfeld-Umfrage für oe24 nach der Wahl (2.000 Befragte von 30. 9. bis 8. 10.) kommt die Partei von Herbert Kickl auf 33 % – bei der Wahl vor knapp zwei Wochen waren es noch 28,8 % gewesen.

ÖVP hält Ergebnis. Die ÖVP – sie hat am Wahltag immerhin ein Minus von mehr als 11 Punkten eingefahren und 26,2 % erreicht – bleibt stabil, Lazarsfeld errechnete einen Wert von 26 %. Dabei erlebte die Partei mit Kanzler Karl Nehammer die schwerste Wahlniederlage ihrer Geschichte. Und auch in der Kanzlerfrage schafft Nehammer ein kleines Plus – zu Kickl aufschließen kann er allerdings nicht.

SPÖ stürzt ab. Die SPÖ hingegen liegt aktuell unter der psychologisch so wichtigen 20-%-Marke: Nur 19 % sind es laut Lazarsfeld aktuell – am Wahltag hatte Andreas Babler mit 21,1 % praktisch dasselbe Wahlergebnis eingefahren wie Pamela Rendi-Wagner 2019. Doch jetzt geht es weiter bergab: Dass Babler in der Kanzlerfrage zulegen kann, ist da eher belanglos.Weitere Abstürze. Neos und Grüne verlieren ebenfalls: Beate Meinl-Reisingers Truppe – eigentlich Wahlsiegerin – verliert einen Punkt auf 10 %, die Grünen ebenfalls und kommen aktuell nur noch auf 7 % (8,2 waren es bei der Wahl).