Nehammer muss bei der Wahl nur Zweiter werden

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Chefredakteur Niki Fellner.

Die FPÖ ist in allen Umfragen stabil auf Platz 1. Der Wahlsieg scheint Herbert Kickl – zumindest derzeit – kaum noch zu nehmen.

Das wahre Duell um den Kanzler könnte sich jedoch mit Platz 2 entscheiden. Denn ÖVP und SPÖ planen hinter den Kulissen bereits eine Neuauflage der einstigen „großen Koalition“ (zur Not mit den NEOS als Mehrheitsbeschaffer) – und da wird der Zweitplatzierte ins Kanzleramt einziehen.

So skurril es angesichts der derzeitigen Umfragen auch klingt: Karl Nehammer hat gute Chancen, seinen Kanzlersessel zu verteidigen. Nehammer schafft es zwar (noch) nicht, im Duell mit Kickl gleichzuziehen. In der Kanzlerfrage hat er aber zumindest Andreas Babler weit hinter sich gelassen (auch wenn die ÖVP in der Sonntagsfrage noch hinter der SPÖ liegt).

Wenn es Nehammer gelingt, in den nächsten Monaten die wieder besser werdende Wirtschaftsstimmung zu nützen und gleichzeitig bei Sicherheit und Asyl (trotz grünem Regierungspartner) eine harte Linie zu fahren, dann kann sich die ÖVP wieder Richtung 25 % bewegen.

Das reicht zwar nicht, um Kickl abzufangen – aber allemal, um Babler abzuhängen. Dann läuft nach der Wahl vieles auf einen Kanzler Nehammer hinaus ...