Nehammer trifft Scholz am Donnerstag in Berlin

Gespräche des österreichischen Kanzlers auch mit Steinmeier, Habeck und Lindner

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft am Montag die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und dann am Donnerstag Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Berlin. Das teilte das deutsche Bundeskanzleramt am Freitag in Berlin mit. Das Bundeskanzleramt in Wien bestätigte auf APA-Anfrage den zweitägigen Besuch vom Donnerstag und Freitag.

Nehammer werde in Berlin außer Scholz den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) treffen. Die Gespräche werden voraussichtlich den Krieg in der Ukraine, allgemeine europäische Fragen, den Westbalkan und die bilateralen Beziehungen behandeln.