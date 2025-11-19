ÖGB-Boss: "Das schwächt Arbeiter und Angestellte"

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian verteidigt die Kammer-Pflichtmitgliedschaft auf oe24.TV

Die Debatte nach dem Gagen-Eklat in der Wirtschaftskammer hat sich verselbstständigt. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian warnt im oe24.TV-Interview mit Isabelle Daniel nun vor der Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft. Das ganze Interview sehen Sie auf oe24.TV. Hier ein Ausschnitt:

oe24: Einige fordern die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft bei Wirtschaftskammer und Co. Ist das gut?

Wolfgang Katzian: Für die Arbeitnehmer würde beispielsweise die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer bedeuten, dass die Kollektivverträge, die wir jetzt haben, nicht mehr allgemein verbindlich sind .98% aller Arbeitnehmer unterliegen in Österreich einem Kollektivvertrag. In Deutschland sind es 49%, in Estland 9%.

oe24: Was würde sich für Arbeitnehmer ändern?

Katzian: Ich glaube, dass bei vielen, die jetzt die Zwangsmitgliedschaftskeule schwingen, im Hintergrund die Zielsetzung ist, Kollektivverträge zu schwächen, Arbeitnehmer zu schwächen, Spielregeln iin der Arbeitswelt zu unterminieren, indem man sagt, das muss freiwillig gehen, das geht ja in anderen Ländern auch. Dort sind die Rechte ganz andere. Denkt dreimal nach, bevor ihr das glaubt, was da kommuniziert wird.

oe24: Die Teuerung bewegt viele. Sind Sie für eine Anti-Teuerungskommission?

Katzian: Wir schlagen seit zwei Jahren vor, dass es diese Antiteuerungskommission gibt. Von über drei Euro für Butter ist das jetzt auf wieder auf 1,59 Euro. Wahnsinn. Die Kommission könnte sich entlang der Wertschöpfungskette ansehen, wo hohe Preise entstehen. Und im Zuge dessen klarstellen, wo man eingreifen kann, um die Inflation zu hemmen.

