ÖVP trauert um ehemaligen Spitzenpolitiker
© ÖVP Tirol

Mit 82 gestorben

ÖVP trauert um ehemaligen Spitzenpolitiker

11.11.25, 13:55
 Der ehemalige ÖVP-Klubobmann im Tiroler Landtag, Klaus Madritsch, ist tot.  

Der geborene Südtiroler starb im Alter von 82 Jahren, teilte die Tiroler Volkspartei am Dienstag mit. Der Professor für Humanwissenschaften saß fast zwei Jahrzehnte lang im Landesparlament, von 1994 bis 2008 fungierte er als Klubchef. Tirols Landeshauptmann und ÖVP-Landesparteichef Anton Mattle würdigte Madritsch als Menschen mit "Haltung, klarer Werteorientierung und großem Verantwortungsbewusstsein".

Seine politische Laufbahn begann Madritsch im Tiroler Arbeiter- und Angestelltenbund (AAB), von 1988 bis 2004 war er Bezirksobmann des AAB Schwaz. Ab 1989 war er schließlich im Landtag vertreten. Der nunmehrige Klubobmann und AAB-Landesobmann Jakob Wolf meinte nun, dass Tirol mit Madritsch einen "aufrichtigen, gewissenhaften und zutiefst menschlichen Vertreter des christlich-sozialen Arbeitnehmergedankens" verliere.

